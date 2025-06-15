Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri El Sabah ile Görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Devlet Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, Netanyahu hükümetinin küresel boyutta istikrar ve güvenlik sorunu oluşturduğunu ifade ettiği kaydedildi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Devlet Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, Netanyahu hükümetinin küresel boyutta istikrar ve güvenlik sorunu oluşturduğunu ifade ettiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Devlet Emiri El Sabah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılarla yeni bir savaşa tahammülü olmayan bölgedeki güvenliği riske attığını, Netanyahu hükümetinin küresel boyutta istikrar ve güvenlik sorunu oluşturduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail saldırılarının İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere sürecini de baltaladığını, anlaşmazlığın çözümü için tek çıkar yolun bu müzakereler olduğunu belirtti.

Erdoğan, Türkiye ve Kuveyt'in, İsrail'in Gazze'deki soykırımına ve bölgedeki saldırganlığına karşı güçlü tepkiler verdiğini, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarla Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımı gölgemeye gayret gösterdiğini, buna izin verilemeyeceğini de kaydetti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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