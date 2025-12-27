Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kurtuluş Caddesi'nin Işıklandırılması Töreni'ne katıldı / Haber eklendi
CADDENİN IŞIKLANDIRMA TÖRENİNE KATILDICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemalpaşa Caddesi'ndeki incelemelerin ardından Kurtuluş Caddesi'nin yeniden ışıklandırılması törenine katıldı ve restorasyonu tamamlanan Habib-i Neccar Camii'ni ziyaret etti.
Haber: Alican GÜMÜŞ/HATAY,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel