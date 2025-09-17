Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs Açıklaması: 'Namahrem Ellere İzin Vermeyiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs-ü Şerif'in korunması gerektiğini vurgulayarak, bu kutsal şehrin namahrem eller tarafından kirletilmesine izin vermeyeceklerini belirtti. Ayrıca, bazı kişilerin geçmişteki olaylardan dolayı duyduğu kuyruk acısının sürebileceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs-ü Şerif'i namahrem ellerin kirletmesine izin vermeyiz. Biliyorum, Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı belki de hiç geçmeyecek"
Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Güncel