Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs Açıklaması: 'Namahrem Ellere İzin Vermeyiz'

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs-ü Şerif'in korunması gerektiğini vurgulayarak, bu kutsal şehrin namahrem eller tarafından kirletilmesine izin vermeyeceklerini belirtti. Ayrıca, bazı kişilerin geçmişteki olaylardan dolayı duyduğu kuyruk acısının sürebileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs-ü Şerif'i namahrem ellerin kirletmesine izin vermeyiz. Biliyorum, Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı belki de hiç geçmeyecek"

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Güncel
Fenerbahçe'den İsmail Yüksek kararı

Trabzonspor maçında yaptıklarının karşılığını aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 kişinin öldürüldüğü pusuda korkunç detaylar! Resmen insan avı yapmışlar

4 kişinin öldürüldüğü pusuda korkunç detay! Resmen insan avı yapmışlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.