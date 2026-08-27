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Erdoğan ve Tshisekedi Görüşmesi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile telefonda görüştü; ikili ilişkiler, ticaret, savunma sanayii ve güvenlik iş birliklerinin artırılacağını, doğudaki barış sürecine destek verileceğini belirtti.

Tuğçe SEZER ODABAŞI/İSTANBUL, CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Félix Tshisekedi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Kongo Demokratik Cumhuriyeti ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki yatırım, ticaret, savunma sanayii ve güvenlik başta olmak üzere birçok alandaki iş birliklerinin artırılması için adımlar atmaya devam edileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki güvenlik durumunun kalıcı barışla çözümü için başlatılan süreçleri desteklediğini, mevcut anlaşmaların uygulanmasına yönelik yapıcı bir zemin oluşması için gerekli katkılarda bulunulabileceğini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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