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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ve KKTC Başbakanı Üstel ile görüşerek, yolcu gemisinin alabora olması sebebiyle hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ve KKTC Başbakanı Üstel ile görüşerek, yolcu gemisinin alabora olması sebebiyle hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ve KKTC Başbakanı Üstel ile görüşerek, yolcu gemisinin alabora olması sebebiyle hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi

Kaynak: AA
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