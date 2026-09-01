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Erdoğan, ŞİÖ Zirvesi sonrası Bişkek'ten ayrıldı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi temaslarının ardından Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'ten ayrıldı. Havalimanında Kırgızistan Başbakanı ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi tarafından uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi kapsamındaki temaslarını tamamlamasının ardından Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'ten ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Manas Uluslararası Havalimanı'nda, Kırgızistan Başbakanı Adılbek Kasımaliyev ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet de Bişkek'ten ayrıldı.

Kaynak: AA
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