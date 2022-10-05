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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na) Eğer samimiysen, eğer dürüstsen yasa değişikliğine zaten ihtiyacımız yok. Buyur gel anayasa değişikliğini...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kılıçdaroğlu'na) Eğer samimiysen, eğer dürüstsen yasa değişikliğine zaten ihtiyacımız yok. Buyur gel anayasa değişikliğini...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na) Eğer samimiysen, eğer dürüstsen yasa değişikliğine zaten ihtiyacımız yok. Buyur gel anayasa değişikliğini yapalım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na) Eğer samimiysen, eğer dürüstsen yasa değişikliğine zaten ihtiyacımız yok. Buyur gel anayasa değişikliğini yapalım."

Kaynak: AA / Hande İlbeyi Canca - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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