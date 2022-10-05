Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na) Eğer samimiysen, eğer dürüstsen yasa değişikliğine zaten ihtiyacımız yok. Buyur gel anayasa değişikliğini...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na) Eğer samimiysen, eğer dürüstsen yasa değişikliğine zaten ihtiyacımız yok. Buyur gel anayasa değişikliğini yapalım."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na) Eğer samimiysen, eğer dürüstsen yasa değişikliğine zaten ihtiyacımız yok. Buyur gel anayasa değişikliğini yapalım."
Kaynak: AA / Hande İlbeyi Canca - Güncel