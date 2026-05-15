Erdoğan, Türkistan'daki zirve sonrası Türkiye'ye döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Kazakistan'ın Türkistan şehrindeki temaslarının ardından Türkiye'ye hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Hazret Sultan Uluslararası Havalimanı'nda, Kazakistan Devlet Danışmanı Yerlan Karin, Türkistan Eyalet Valisi Nuralhan Kusherov, Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Almatı Temsilcisi Janibek Zharaskanovich, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu ile Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev ve diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet de Türkistan'dan ayrıldı.