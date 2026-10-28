Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i karşıladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i, Ankara Havalimanı'nda karşıladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i, Ankara Havalimanı'nda karşıladı.
???????İki cumhurbaşkanının tören alanındaki yerlerini almasının ardından Tokayev, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Tokayev havalimanında bir süre görüştü.
Kaynak: AA