Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i karşıladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i, Ankara Havalimanı'nda karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i, Ankara Havalimanı'nda karşıladı.

???????İki cumhurbaşkanının tören alanındaki yerlerini almasının ardından Tokayev, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Tokayev havalimanında bir süre görüştü.

Kaynak: AA
İsrail'de oy sayımı devam ederken Cumhurbaşkanı Herzog'dan açıklama: Başka seçim olmamalı

İsrail'de son durum ne? Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken açıklama
Fırıncıya odun diye satılmıştı! Kaymakam, 300 yıllık camiyi 50 lira fazla vererek kurtardı

Fırıncıya odun diye satılmıştı! 50 lira fazla verip kurtardı
Muhalif lider Golan, Arap partileriyle hükümeti kurma çağrısı yaptı

"Netanyahu kaybetti" deyip dengeleri değiştirecek bir çağrı yaptı
Arda Güler'in çocukluk arkadaşından bomba paylaşım: Biz lokantaya giderdik, o...

Arda'nın çocukluk arkadaşından bomba paylaşım: Biz lokantaya...
Ankara'da bir dönem sona eriyor! İş makineleri harekete geçti

Türkiye'de bir dönem sona eriyor! İş makineleri harekete geçti
Aziz Yıldırım'dan sonra İsmail Kartal da kaza yaptı! Son durumu belli oldu

Gece yarısı korkutan haber! Son durumu belli oldu
İsmail Kartal'ın yerine ilk görüşme yapıldı bile! İşte telefon açılan teknik direktör

İlk görüşme yapıldı bile! İşte telefon açtığı teknik direktör