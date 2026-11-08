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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karabağ'ın yeniden imarı ve bölgenin eski canlılığına kavuşturulması için Azerbaycan'ın ortaya koyduğu gayretleri büyük takdirle takip ediyoruz"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karabağ'ın yeniden imarı ve bölgenin eski canlılığına kavuşturulması için Azerbaycan'ın ortaya koyduğu gayretleri büyük takdirle takip ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Karabağ'ın yeniden imarı ve bölgenin eski canlılığına kavuşturulması için Azerbaycan'ın ortaya koyduğu gayretleri büyük takdirle takip ediyoruz"

Kaynak: AA
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