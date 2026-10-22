Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanada ile) İlişkilerimizi stratejik ortalık düzeyine çıkarmamız kağıt üzerinde kalacak sembolik bir adım olmayacaktır"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanada ile) İlişkilerimizi stratejik ortalık düzeyine çıkarmamız kağıt üzerinde kalacak sembolik bir adım olmayacaktır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanada ile) İlişkilerimizi stratejik ortalık düzeyine çıkarmamız kağıt üzerinde kalacak sembolik bir adım olmayacaktır"
Kaynak: AA