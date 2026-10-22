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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanada ile) İlişkilerimizi stratejik ortalık düzeyine çıkarmamız kağıt üzerinde kalacak sembolik bir adım olmayacaktır"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanada ile) İlişkilerimizi stratejik ortalık düzeyine çıkarmamız kağıt üzerinde kalacak sembolik bir adım olmayacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanada ile) İlişkilerimizi stratejik ortalık düzeyine çıkarmamız kağıt üzerinde kalacak sembolik bir adım olmayacaktır"

Kaynak: AA
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