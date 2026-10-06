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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadınların akademide hak ettikleri yerlere gelmesini önemsiyoruz. Kadın akademisyen oranının yüzde 47,17'ye ulaşmış olmasından memnuniyet duyuyoruz"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadınların akademide hak ettikleri yerlere gelmesini önemsiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadınların akademide hak ettikleri yerlere gelmesini önemsiyoruz. Kadın akademisyen oranının yüzde 47,17'ye ulaşmış olmasından memnuniyet duyuyoruz"

Kaynak: AA
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