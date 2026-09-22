Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, iki ülkenin dayanışmasını sürdürmesinin önemini, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan işbirliği mekanizmalarından istifadenin fayda sağlayacağını belirttiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, iki ülkenin dayanışmasını sürdürmesinin önemini, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan işbirliği mekanizmalarından istifadenin fayda sağlayacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, iki ülkenin dayanışmasını sürdürmesinin önemini, Türkiye-Gürcistan- Azerbaycan işbirliği mekanizmalarından istifadenin fayda sağlayacağını belirtti
Kaynak: AA