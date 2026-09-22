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Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, iki ülkenin dayanışmasını sürdürmesinin önemini, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan işbirliği mekanizmalarından istifadenin fayda sağlayacağını belirtti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, iki ülkenin dayanışmasını sürdürmesinin önemini, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan işbirliği mekanizmalarından istifadenin fayda sağlayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, iki ülkenin dayanışmasını sürdürmesinin önemini, Türkiye-Gürcistan- Azerbaycan işbirliği mekanizmalarından istifadenin fayda sağlayacağını belirtti

Kaynak: AA
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