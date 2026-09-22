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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'yi kabul etti

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BİRLEŞMİŞ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'yi kabul etti.

BİRLEŞMİŞ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'yi kabul etti.

Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) 81. Genel Kurul görüşmelerinde katılımcılara hitabının ardından ikili temaslarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Erdoğan, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ile görüştü.

BM Genel Merkezi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.

Kaynak: AA
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