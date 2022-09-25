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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşverenlerin çalışanlara elektrik, doğalgaz ve ısınma desteklerinin 1000 liralık kısmını gelir vergisinden, sigorta prim...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İşverenlerin çalışanlara elektrik, doğalgaz ve ısınma desteklerinin 1000 liralık kısmını gelir vergisinden, sigorta prim...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşverenlerin çalışanlara elektrik, doğalgaz ve ısınma desteklerinin 1000 liralık kısmını gelir vergisinden, sigorta prim kesintisinden muaf tutuyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşverenlerin çalışanlara elektrik, doğalgaz ve ısınma desteklerinin 1000 liralık kısmını gelir vergisinden, sigorta prim kesintisinden muaf tutuyoruz."

Kaynak: AA / Hanife Sevinç - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Sigorta Güncel Haberler

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