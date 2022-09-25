Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşverenlerin çalışanlara elektrik, doğalgaz ve ısınma desteklerinin 1000 liralık kısmını gelir vergisinden, sigorta prim... Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşverenlerin çalışanlara elektrik, doğalgaz ve ısınma desteklerinin 1000 liralık kısmını gelir vergisinden, sigorta prim kesintisinden muaf tutuyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşverenlerin çalışanlara elektrik, doğalgaz ve ısınma desteklerinin 1000 liralık kısmını gelir vergisinden, sigorta prim kesintisinden muaf tutuyoruz." Güncel Kaynak: AA / Hanife Sevinç Recep Tayyip Erdoğan Sigorta Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İşverenlerin çalışanlara elektrik, doğalgaz ve ısınma desteklerinin 1000 liralık kısmını gelir vergisinden, sigorta prim... - Haberler

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