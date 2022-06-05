Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği) Muhataplarımıza deklare ettiğimiz beklentilerimiz karşılanmadan tutum değişikliğine... - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği) Muhataplarımıza deklare ettiğimiz beklentilerimiz karşılanmadan tutum değişikliğine...
AA - Ahmet Sertan Usul - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği) Muhataplarımıza deklare ettiğimiz beklentilerimiz karşılanmadan tutum değişikliğine gitmeyeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği) Muhataplarımıza deklare ettiğimiz beklentilerimiz karşılanmadan tutum değişikliğine gitmeyeceğiz."
AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel