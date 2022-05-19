Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Türküleri Lansmanına katıldı (3) - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Türküleri Lansmanına katıldı (3)
AA - Muhammet Fatih Demirci - Güncel
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle İstiklal Türküleri Lansmanı ve Temsilci Gençler ile Milli Sporcuların Buluşma Programı Yücel Arzen'in müzik dinletisi Aslıhan Bennur Değerliyurt'un konuşması Serdoğan Sıvacı'nın konuşması Milli Sporcu Deniz Selin Ünlüdağ'ın...
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle İstiklal Türküleri Lansmanı ve Temsilci Gençler ile Milli Sporcuların Buluşma Programı
Yücel Arzen'in müzik dinletisi
Aslıhan Bennur Değerliyurt'un konuşması
Serdoğan Sıvacı'nın konuşması
Milli Sporcu Deniz Selin Ünlüdağ'ın konuşması
Mert Yakıştır'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Ankara Camii Kültür ve Kongre Merkezi'nde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Münasebetiyle İstiklal Türküleri Lansmanı ve Temsilci Gençler ile Milli Sporcuların Buluşma Programı'na katıldı.
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AA / Muhammet Fatih Demirci - Güncel