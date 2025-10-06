Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un kurtuluşunun 102. yılını kutladı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılını kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılını tebrik ediyor, Milli Mücadelemizi zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.