Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail saldırganlığını sürdürmekte, barışı baltalamakta. İsrail'e başta ABD ve uluslararası toplum bu plana (Gazze Planı) uymak zorunda olduğunu öğretmeli"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail saldırganlığını sürdürmekte, barışı baltalamakta.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail saldırganlığını sürdürmekte, barışı baltalamakta. İsrail'e başta ABD ve uluslararası toplum bu plana (Gazze Planı) uymak zorunda olduğunu öğretmeli"
Kaynak: AA