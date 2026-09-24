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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail saldırganlığını sürdürmekte, barışı baltalamakta. İsrail'e başta ABD ve uluslararası toplum bu plana (Gazze Planı) uymak zorunda olduğunu öğretmeli"

Kaynak: AA