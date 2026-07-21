Erdoğan-Sánchez görüşmesi: Filistin vurgusu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sanchez ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-İspanya ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki zaferinden dolayı Sanchez'i tebrik etti. Gazze'de yıkıntılar arasında maç seyreden Gazze halkının İspanya'nın şampiyonluğunun ardından gösterdiği sevinci bilhassa çok değerli bulduğunu ifade eden Cumhurbaşkanımız, İspanya'nın Filistin konusunda izlediği vicdani ve ahlaki tutumun dünya çapında futbol taraftarlarının gönüllerinde de karşılık bulduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İspanya Başkanı Sanchez'i NATO Ankara Zirvesi vesilesiyle misafir etmekten bahtiyar olduğunu dile getirirken, Türkiye-İspanya Hükümetlerarası Zirvesi dolayısıyla 2027 yılı başında Sánchez'i yeniden Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacağını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı