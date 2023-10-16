Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye: İsrail-Filistin arasında gerilimi artırıcı adımlardan uzak durulmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail-Filistin arasındaki çatışmalı süreçte, gerilimi artırıcı adımlardan uzak durulması gerektiğini ve İsrail-Filistin meselesinde karşılıklı atılacak müspet adımların kalıcı çözümü beraberinde getirebileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İsrail-Filistin arasındaki çatışmalı süreç, bölgede artan gerilimin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan çatışmaların bir an önce sona ermesinin bölge ve dünya barışı adına önemli olduğunu ve gerilimi artırıcı adımlardan uzak durulması gerektiğinivurguladı.

DÜNYANIN GÖZÜ ORADA

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail ordusu, 10 gündür Gazze'ye bomba yağdırıyor. İnsanlık dramının yaşandığı bölgede çatışmaların şiddeti her geçen gün artarken, başta Türkiye olmak üzere birçok ülke, barışı sağlamak için önemli adımlar atıyor.

"GERİLİMİ ARTIRICI ADIMLARDAN UZAK DURULMALI"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki çatışmalı süreç, bölgede artan gerilim ve çözüm için atılması gereken adımlar ele alındı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, görüşmede çatışmaların bir an önce sona ermesinin bölge ve dünya barışı adına önemli olduğunu, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için Türkiye'nin yoğun çaba sarf ettiğini, gerilimi artırıcı adımlardan uzak durulması gerektiğini ve İsrail-Filistin meselesinde karşılıklı atılacak müspet adımların kalıcı çözümü beraberinde getirebileceğini ifade etti" denildi.