Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Telefonda Görüştü: Türkiye, İran ile ABD Arasında Kolaylaştırıcı Rol Üstlenmeye Hazır

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgedeki askeri gerilimi ele aldı. Erdoğan, Türkiye'nin İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Liderler, Türkiye - İran ikili ilişkileri ile bölgede tırmanan askeri gerilimi ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, gerilimin düşürülmesi ve meselelerin çözüme kavuşturulması için Türkiye'nin İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır olduğunu vurguladı.

Sayın Cumhurbaşkanımız görüşmede, ülkemizde bulunan İran Dışişleri Bakanı'nı da bugün kabul edeceğini belirtti."

