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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İran) ABD Başkanı Trump'a çekincelerimizi anlattım. Barış ve diplomasi kapısını açmak için devreye girmeye hazır olduğumuzu ilettik. Umarız sağduyu hakim olur, bölge olarak uçurumun kenarından döneriz"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İran) ABD Başkanı Trump'a çekincelerimizi anlattım. Barış ve diplomasi kapısını açmak için devreye girmeye hazır olduğumuzu ilettik. Umarız sağduyu hakim olur, bölge olarak uçurumun kenarından döneriz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İran) ABD Başkanı Trump'a çekincelerimizi anlattım. Barış ve diplomasi kapısını açmak için devreye girmeye hazır olduğumuzu ilettik. Umarız sağduyu hakim olur, bölge olarak uçurumun kenarından döneriz"

Kaynak: AA
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