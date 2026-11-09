Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İran) ABD Başkanı Trump'a çekincelerimizi anlattım. Barış ve diplomasi kapısını açmak için devreye girmeye hazır olduğumuzu ilettik. Umarız sağduyu hakim olur, bölge olarak uçurumun kenarından döneriz"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İran) ABD Başkanı Trump'a çekincelerimizi anlattım. Barış ve diplomasi kapısını açmak için devreye girmeye hazır olduğumuzu ilettik. Umarız sağduyu hakim olur, bölge olarak uçurumun kenarından döneriz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İran) ABD Başkanı Trump'a çekincelerimizi anlattım. Barış ve diplomasi kapısını açmak için devreye girmeye hazır olduğumuzu ilettik. Umarız sağduyu hakim olur, bölge olarak uçurumun kenarından döneriz"
Kaynak: AA