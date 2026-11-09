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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İran) ABD Başkanı Trump'a çekincelerimizi anlattım. Barış ve diplomasi kapısını açmak için devreye girmeye hazır olduğumuzu ilettik. Umarız sağduyu hakim olur, bölge olarak uçurumun kenarından döneriz"

Kaynak: AA