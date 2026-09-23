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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zeydi'yi kabulünde, Sincar'da devlet otoritesinin bütünüyle tesisi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığına son verilmesi konusunda anlaşıldı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zeydi'yi kabulünde, Sincar'da devlet otoritesinin bütünüyle tesisi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığına son verilmesi konusunda anlaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zeydi'yi kabulünde, Sincar'da devlet otoritesinin bütünüyle tesisi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığına son verilmesi konusunda anlaşıldı

Kaynak: AA
Yaşlı adamı ellerini zincirleyip ağaca bağladılar

Kahreden görüntü
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