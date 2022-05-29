Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması esnasında çocuklar sahneye fırlayıp selfie çektirmek istediler
Haberler.com - Emre İliksiz - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kutlamalarında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde konuşma yaptı. Konuşmanın ortasında birkaç çocuk Erdoğan'la selfie çektirmek için sahneye fırladı. O sırada Erdoğan'ın bir çocuğun omzuna dokunarak uyarması dikkat çekti.
İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kutlamaları ve Millet Bahçesi'nin ilk fidan dikim töreni Atatürk Havalimanı'nda yapıldı. Vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen fetih şöleninde Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşma yaptı.
ÇOCUKLAR SAHNEYE FIRLATIP SELFİE ÇEKTİRMEK İSTEDİ
Konuşmasının ortasında çevredeki bazı çocuklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gelerek selfie çektirmek istedi. O sırada Erdoğan'ın bir çocuğun omzuna vurarak uyardığı anlar dikkat çekti.
İLK FİDANI ERDOĞAN DİKTİ
Yüz binlerin akın ettiği Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi alanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile geldi. Erdoğan, yapılacak olan millet bahçesi için ilk fidanı diken kişi oldu. Fidan dikim törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum ve beraberindeki öğrenciler de eşlik etti.