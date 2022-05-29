Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması esnasında çocuklar sahneye fırlayıp selfie çektirmek istediler - Haberler

İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kutlamaları ve Millet Bahçesi'nin ilk fidan dikim töreni Atatürk Havalimanı'nda yapıldı. Vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen fetih şöleninde Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşma yaptı.

ÇOCUKLAR SAHNEYE FIRLATIP SELFİE ÇEKTİRMEK İSTEDİ

Konuşmasının ortasında çevredeki bazı çocuklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gelerek selfie çektirmek istedi. O sırada Erdoğan'ın bir çocuğun omzuna vurarak uyardığı anlar dikkat çekti.

İLK FİDANI ERDOĞAN DİKTİ

Yüz binlerin akın ettiği Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi alanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile geldi. Erdoğan, yapılacak olan millet bahçesi için ilk fidanı diken kişi oldu. Fidan dikim törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum ve beraberindeki öğrenciler de eşlik etti.