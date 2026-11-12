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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, COP31 Liderler Zirvesi için Antalya'da bulunan Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili ile görüşmesinde Türkiye-Gürcistan ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular değerlendirildi

Kaynak: AA