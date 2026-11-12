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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 Liderler Zirvesi için Antalya'da bulunan Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile görüşmesinde iki ülke ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 Liderler Zirvesi için Antalya'da bulunan Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile görüşmesinde iki ülke ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 Liderler Zirvesi için Antalya'da bulunan Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile görüşmesinde iki ülke ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı

Kaynak: AA
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