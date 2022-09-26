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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya havacılığı çok ciddi sorunlarla boğuşurken, bizim havalimanlarımız rekordan rekora koşuyor"

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. (8)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin dünyadaki en prestijli markalarından biri haline gelen İstanbul Havalimanı bu ayın 22 gününde 30 bin 970 uçuşla 5 milyondan fazla yolcuyu ağırladı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa'dakiler başta olmak üzere dünya havacılığı çok ciddi sorunlarla boğuşurken, hamdolsun bizim havalimanlarımız rekordan rekora koşuyor."

Kaynak: AA / Hüseyin Bardakcı - Güncel

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı Güncel Haberler

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