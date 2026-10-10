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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İlim Yayma Cemiyeti) 75 sene evvel 68 inanmış yüreğin toprağa diktiği mütevazi fidan, Cenab-ı Allah'ın inayetiyle bugün görkemli bir çınara dönüşmüştür."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İlim Yayma Cemiyeti) 75 sene evvel 68 inanmış yüreğin toprağa diktiği mütevazi fidan, Cenab-ı Allah'ın inayetiyle bugün görkemli bir çınara dönüşmüştür.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İlim Yayma Cemiyeti) 75 sene evvel 68 inanmış yüreğin toprağa diktiği mütevazi fidan, Cenab-ı Allah'ın inayetiyle bugün görkemli bir çınara dönüşmüştür."

Kaynak: AA
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