Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İlim Yayma Cemiyeti) 75 sene evvel 68 inanmış yüreğin toprağa diktiği mütevazi fidan, Cenab-ı Allah'ın inayetiyle bugün görkemli bir çınara dönüşmüştür."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İlim Yayma Cemiyeti) 75 sene evvel 68 inanmış yüreğin toprağa diktiği mütevazi fidan, Cenab-ı Allah'ın inayetiyle bugün görkemli bir çınara dönüşmüştür.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İlim Yayma Cemiyeti) 75 sene evvel 68 inanmış yüreğin toprağa diktiği mütevazi fidan, Cenab-ı Allah'ın inayetiyle bugün görkemli bir çınara dönüşmüştür."
Kaynak: AA