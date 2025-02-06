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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'ye hakaret eden şüpheli için gözaltı kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'ye hakaret eden şüpheli için gözaltı kararı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli hakkında hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen Z.M. hakkında resen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında şüpheli Z.M. ile ilgili arama-el koyma ve gözaltı işlemi için emniyet birimlerine talimat verildi.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
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