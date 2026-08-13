Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti İmralı Heyeti’nin görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti İmralı Heyeti’nin görüşmesi sona erdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DEM Parti İmralı Heyeti arasında yapılan görüşme sona erdi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DEM Parti İmralı Heyeti arasında yapılan görüşme sona erdi.

DEM Parti Basın Bürosundan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmralı Heyeti arasındaki görüşmenin tamamlandığı bildirildi.

Görüşme 1 saat 40 dakika sürdü. Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı, heyetin daha sonra yazılı açıklama yapacağı belirtildi.

Kaynak: ANKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti İmralı heyeti arasındaki görüşme sona erdi! 1 saat 40 dakika sürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan İmralı heyeti ile görüştü! İşte masadaki konular
Tuba Ünsal, alınmadığı restorana girmek için yalan söylediğini itiraf etti

Ünlü oyuncunun yaptığı ayıba bakın: Kendisi itiraf etti
Vlahovic'in beş eskortla otelde yakalandığı görüntüler yeniden ortaya çıktı

Yıldız ismin beş eskortla yakalandığı görüntüler yeniden gündemde
Ters kelepçe ile alındı! İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması

Ters kelepçe ile alındı! İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması
8 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Büyük sürprizler var

8 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Büyük sürprizler var
Amedspor maçında sürpriz konuklar: Mustafa Çiftçi ve Osman Aşkın Bak tribünde olacak

Türkiye'nin gözünü çevirdiği maça gidiyorlar! Nedeni de belli

Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'e operasyon! 30 kişi gözaltında

Süleymancıların liderine operasyon! Çok sayıda gözaltı var