Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti İmralı Heyeti’nin görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DEM Parti İmralı Heyeti arasında yapılan görüşme sona erdi.
(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DEM Parti İmralı Heyeti arasında yapılan görüşme sona erdi.
DEM Parti Basın Bürosundan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmralı Heyeti arasındaki görüşmenin tamamlandığı bildirildi.
Görüşme 1 saat 40 dakika sürdü. Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı, heyetin daha sonra yazılı açıklama yapacağı belirtildi.
Kaynak: ANKA