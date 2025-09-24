Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın da katıldığı Gazze toplantısı yapıldı

NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında düzenlenen Gazze konulu toplantı yapıldı.

BM binasında düzenlenen toplantı basın kapalı gerçekleştirilirken, toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump yan yana oturdu.

Toplantıya, Türkiye ve ABD'nin yanı sıra Endonezya, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Pakistan ve Mısır'ı temsilen devlet veya hükümet başkanları katıldı.

ABD Başkanı Trump, toplantının başında yaptığı kısa açıklamada, "Bu çok önemli bir toplantı olacak. Orta Doğu'nun büyük liderleriyle önemli bir toplantı olacak. Gazze'deki savaşı sona erdirmek istiyoruz, sona erdireceğiz. Belki de şu anda sona erdirebiliriz." değerlendirmesini yaptı.

Orta Doğu'da savaşın olmaması halinde hayatın daha güzel olacağını dile getiren ABD Başkanı, "Burada, esirlerin geri dönmesinin ve savaşın sona erdirilmesinin mümkün olup olmayacağını konuşacağız." dedi.

Toplantıdan sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dahil bölgedeki diğer isimlerle de görüşeceğini ifade eden Trump, "Bu durum çok uzun sürdü ve biz bunun sona ermesini istiyoruz. Esirleri de geri almak istiyoruz." diye konuştu.

Toplantıya katılan liderlerin çok saygın ve önemli isimler olduğunu belirten ABD Başkanı Trump, "Bu grup, diğer herkesten daha fazla bunu başarabilecek bir grup. Bu topluluk bunu başarabilir. Burada 32 toplantı yaptık ama benim için önemli olan toplantı buydu çünkü muhtemelen hiç başlamaması gereken bir şeyi sona erdireceğiz." ifadelerini kullandı.

Katar Emiri'nden Gazze vurgusu

Öte yandan toplantının başında söz alan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, toplantıya katılan liderlere gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür etti.

Katar Emiri, Gazze'deki durumun çok kötü olduğunun altını çizerek, bu toplantıda liderler olarak neler yapabileceklerini masaya yatıracaklarını dile getirdi ve Gazze toplantısında liderleri ağırladığı için Trump'a ayrıca teşekkür etti.

"Gazze konusunda çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik"

Öte yandan Trump, toplantının çıkışında BM binasından ayrılırken basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Trump, "Gazze konusunda çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik. İsrail hariç bölgedeki büyük oyuncularla çok başarılı bir toplantı oldu ama onlarla da görüşeceğim. Gazze ile ilgili bazı konularda çalışacağız ancak bugün önemli liderlerle çok iyi bir görüşme yaptık." ifadelerini kullandı.