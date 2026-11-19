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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlçe yönetim kurulu üyemizden Cumhurbaşkanına, belediye başkanından milletvekiline ve bakanına kadar hiçbir arkadaşımız milletle irtibatını koparamaz, milletin sesine kulak tıkayamaz"

Kaynak: AA