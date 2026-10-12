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Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Hukuk sınırları dışına çıkan kim olursa hesabını sorarız.Ülkemizi benzer sıkıntıyla karşı karşıya bırakmamak için gereken neyse hayata geçirmekte kararlıyız"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Hukuk sınırları dışına çıkan kim olursa hesabını sorarız.Ülkemizi benzer sıkıntıyla karşı karşıya bırakmamak için gereken neyse hayata geçirmekte kararlıyız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hukuk sınırları dışına çıkan kim olursa hesabını sorarız.Ülkemizi benzer sıkıntıyla karşı karşıya bırakmamak için gereken neyse hayata geçirmekte kararlıyız"

Kaynak: AA
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