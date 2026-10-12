Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Hukuk sınırları dışına çıkan kim olursa hesabını sorarız.Ülkemizi benzer sıkıntıyla karşı karşıya bırakmamak için gereken neyse hayata geçirmekte kararlıyız"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Hukuk sınırları dışına çıkan kim olursa hesabını sorarız.Ülkemizi benzer sıkıntıyla karşı karşıya bırakmamak için gereken neyse hayata geçirmekte kararlıyız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hukuk sınırları dışına çıkan kim olursa hesabını sorarız.Ülkemizi benzer sıkıntıyla karşı karşıya bırakmamak için gereken neyse hayata geçirmekte kararlıyız"
Kaynak: AA