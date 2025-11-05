Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hüda Par Genel Başkanı Yapıcıoğlu ile Görüştü
"Erdoğan Dijital Medya" isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti.
Kaynak: ANKA / Güncel