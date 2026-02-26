Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hocalı Katliamı'nda yaşamını kaybedenleri andı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Hocalı Katliamı'nın 34'üncü yılında, katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle, hüzünle yad ediyor, dost ve kardeş Azerbaycan halkına taziyelerimi iletiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermeni güçlerinin 26 Şubat 1992'de Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde gerçekleştirdiği Hocalı Katliamı'na ilişkin sanal medya hesabında paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Hocalı Katliamı'nın 34'üncü yılında, katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle, hüzünle yad ediyor, dost ve kardeş Azerbaycan halkına taziyelerimi iletiyorum. Acısını her zaman kalbimizin en derinlerinde hissedeceğimiz bu insanlık dışı katliamı asla unutmayacağız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
