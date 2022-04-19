Cumhurbaşkanı Erdoğan, Herzog'la görüşmesinde, Mescid-i Aksa'nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin zaruretini... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Herzog'la görüşmesinde, Mescid-i Aksa'nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin zaruretini...

AA - Enes Kaplan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Herzog'la görüşmesinde, Mescid-i Aksa'nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin zaruretini...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Herzog'la görüşmesinde, Mescid-i Aksa'nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin zaruretini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Herzog'la görüşmesinde, Mescid-i Aksa'nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin zaruretini vurguladı.

AA / Enes Kaplan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Mescit, Herzog, Aksa, Güncel, Haberler

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