Cumhurbaşkanı Erdoğan, Herzog'la görüşmesinde, Mescid-i Aksa'nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin zaruretini...
AA - Enes Kaplan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Herzog'la görüşmesinde, Mescid-i Aksa'nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin zaruretini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Herzog'la görüşmesinde, Mescid-i Aksa'nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin zaruretini vurguladı.
AA / Enes Kaplan - Güncel