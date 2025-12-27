Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da 'Meclis Binası Açılışı'na katıldı / Haber eklendi

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da 'Meclis Binası Açılışı'na katıldı

Güncelleme:
TARİHİ MECLİS BİNASINI ZİYARET ETTİDeprem konutlarının kura çekiminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Valiliği bünyesinde restorasyonu tamamlanan ve Hatay Devleti döneminde meclis binası olarak kullanılan tarihi yapıyı ziyaret etti.

Deprem konutlarının kura çekiminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Valiliği bünyesinde restorasyonu tamamlanan ve Hatay Devleti döneminde meclis binası olarak kullanılan tarihi yapıyı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin ardından yapımı tamamlanan Kemalpaşa Caddesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar ve Hatay Valisi Mustafa Masatlı ile birlikte incelemelerde bulundu.

