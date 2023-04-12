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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Haksız şekilde belediyelerden atılmış vatandaşlarımızı göreve getirmeyi ancak biz başarırız. Çünkü biz bu zulme hiçbir zaman...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Haksız şekilde belediyelerden atılmış vatandaşlarımızı göreve getirmeyi ancak biz başarırız. Çünkü biz bu zulme hiçbir zaman...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Haksız şekilde belediyelerden atılmış vatandaşlarımızı göreve getirmeyi ancak biz başarırız. Çünkü biz bu zulme hiçbir zaman duyarsız kalmadık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Haksız şekilde belediyelerden atılmış vatandaşlarımızı göreve getirmeyi ancak biz başarırız. Çünkü biz bu zulme hiçbir zaman duyarsız kalmadık."

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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