Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Haksız şekilde belediyelerden atılmış vatandaşlarımızı göreve getirmeyi ancak biz başarırız. Çünkü biz bu zulme hiçbir zaman...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Haksız şekilde belediyelerden atılmış vatandaşlarımızı göreve getirmeyi ancak biz başarırız. Çünkü biz bu zulme hiçbir zaman duyarsız kalmadık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Haksız şekilde belediyelerden atılmış vatandaşlarımızı göreve getirmeyi ancak biz başarırız. Çünkü biz bu zulme hiçbir zaman duyarsız kalmadık."
Kaynak: AA / Güncel