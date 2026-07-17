Haberler

Erdoğan'dan Berçelan Yaylası'ndaki Kadın Şenliği'ne Telefonla Destek

Erdoğan'dan Berçelan Yaylası'ndaki Kadın Şenliği'ne Telefonla Destek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan'ı arayarak Hakkari Berçelan Yaylası'nda düzenlenen 'Kadın Şenliği'ndeki Hakkarili kadınlara seslendi. Erdoğan, selam ve sevgilerini ileterek başarı dilerken, Ercan da terörün artık anılmadığı bir ortamda kadınların zılgıt ve halaylarla şenlikte buluştuğunu belirtti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan'ı telefonla arayarak Hakkari Berçelan Yaylası'nda düzenlenen 'Kadın Şenliği'ndeki Hakkarili kadınlara seslendi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, AK Parti Hakkari İl Kadın Kolları tarafından düzenlenen, 'Saklı Cennet Berçelan'dan Terörsüz Türkiye'ye Tek Yürek' sloganıyla gerçekleştirilen Kadın Şenliği'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ercan'ı telefonla arayarak yayladaki kadınlara seslendi. Erdoğan, "Hakkarili hanım kardeşlerime İstanbul'dan en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Kendilerine başarılar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah" dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan da "Sayın Cumhurbaşkanım, sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Bugün artık bu yaylalarda terör konuşulmuyor, terörün adı dahi anılmıyor. Sayenizde kadınlarımız bugün zılgıtlarla, halaylarla bu şenlikte buluştu" sözleriyle teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İstanbul'da toplu ulaşıma zam

İstanbul'da toplu ulaşıma zam! İşte yeni fiyat tarifesi

Oğuzhan Uğur'dan Haluk Levent itirafı: Linç edilirim korkusuyla susmak zorunda kaldım

Oğuzhan Uğur'dan bomba Haluk Levent itirafı! Korkudan susmuş
Helal olsun sana! O da herkes gibi kuyruğa girip yemeğini almayı bekledi

Helal olsun sana! O da herkes gibi kuyruğa girip yemeğini almayı bekledi
13 yaşında başladı! Göğüsleri vücut ağırlığının dörtte birine ulaştı

13 yaşında başladı! Göğüsleri vücut ağırlığının dörtte birine ulaştı
Sağlık Bakanlığı devreye girdi, tutuklanan doktor tahliye edildi

Bakanlık devreye girdi, tutuklanan doktorla ilgili yeni karar geldi
Şehrin en büyük stadyumu! Süper Lig yeni stadına kavuşuyor

Şehrin en büyük stadyumu! Süper Lig yeni stadına kavuşuyor
Biri 103 diğeri 100 yaşında! Uzun ömrün sırrı bu 3 besinde saklı

Biri 103 diğeri 100 yaşında! Uzun ömrün sırrı bu 3 besinde saklı
Bakanlık ifşa etti! Bu markaların ürünlerinden at ve eşek eti çıktı

Bakanlık ifşa etti! Bu markaların ürünlerinden at ve eşek eti çıktı