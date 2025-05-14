Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güven Mektubu Takdim Törenleri programına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Güven Mektubu Takdim Törenleri programında Yeni Zelanda Büyükelçisi Greg David Lewis, Angola Büyükelçisi Joao Salvador Dos Santos Neto ve ABD Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack Jr.'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Güven Mektubu Takdim Törenleri programında Yeni Zelanda Büyükelçisi Greg David Lewis, Angola Büyükelçisi Joao Salvador Dos Santos Neto ve ABD Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack Jr.'ı kabul etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel