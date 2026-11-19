Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güncel meseleler üzerinden oraya buraya kılıç sallayıp kendi hesaplarını görmeye çalışanların ne niyetle hareket ettiklerini gayet iyi biliyoruz, bunlara fırsat vermeyeceğiz"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güncel meseleler üzerinden oraya buraya kılıç sallayıp kendi hesaplarını görmeye çalışanların ne niyetle hareket ettiklerini gayet iyi biliyoruz, bunlara fırsat vermeyeceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güncel meseleler üzerinden oraya buraya kılıç sallayıp kendi hesaplarını görmeye çalışanların ne niyetle hareket ettiklerini gayet iyi biliyoruz, bunlara fırsat vermeyeceğiz"
Kaynak: AA