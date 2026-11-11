Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Bosna-Hersek'teki üç kurucu unsurun da dostluğuna önem verdiğini, ülkenin toprak bütünlüğü, egemenlik ve anayasal düzenine desteğin sürdürüleceğini belirttiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Bosna-Hersek'teki üç kurucu unsurun da dostluğuna önem verdiğini, ülkenin toprak bütünlüğü, egemenlik ve anayasal düzenine desteğin sürdürüleceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Bosna-Hersek'teki üç kurucu unsurun da dostluğuna önem verdiğini, ülkenin toprak bütünlüğü, egemenlik ve anayasal düzenine desteğin sürdürüleceğini belirtti
Kaynak: AA