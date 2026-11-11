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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Bosna-Hersek'teki üç kurucu unsurun da dostluğuna önem verdiğini, ülkenin toprak bütünlüğü, egemenlik ve anayasal düzenine desteğin sürdürüleceğini belirtti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Bosna-Hersek'teki üç kurucu unsurun da dostluğuna önem verdiğini, ülkenin toprak bütünlüğü, egemenlik ve anayasal düzenine desteğin sürdürüleceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Bosna-Hersek'teki üç kurucu unsurun da dostluğuna önem verdiğini, ülkenin toprak bütünlüğü, egemenlik ve anayasal düzenine desteğin sürdürüleceğini belirtti

Kaynak: AA
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