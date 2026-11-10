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Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede seçim başarısından dolayı tebrik ettiği Lula da Silva'ya uluslararası meselelerde iki ülkenin barışı öne çıkaran yaklaşım sergilediğini, dayanışmanın devam etmesinin önemli olduğunu ifade etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede seçim başarısından dolayı tebrik ettiği Lula da Silva'ya uluslararası meselelerde iki ülkenin barışı öne çıkaran yaklaşım sergilediğini, dayanışmanın devam etmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede seçim başarısından dolayı tebrik ettiği Lula da Silva'ya uluslararası meselelerde iki ülkenin barışı öne çıkaran yaklaşım sergilediğini, dayanışmanın devam etmesinin önemli olduğunu ifade etti

Kaynak: AA
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