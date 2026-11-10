Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede seçim başarısından dolayı tebrik ettiği Lula da Silva'ya uluslararası meselelerde iki ülkenin barışı öne çıkaran yaklaşım sergilediğini, dayanışmanın devam etmesinin önemli olduğunu ifade ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede seçim başarısından dolayı tebrik ettiği Lula da Silva'ya uluslararası meselelerde iki ülkenin barışı öne çıkaran yaklaşım sergilediğini, dayanışmanın devam etmesinin önemli olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede seçim başarısından dolayı tebrik ettiği Lula da Silva'ya uluslararası meselelerde iki ülkenin barışı öne çıkaran yaklaşım sergilediğini, dayanışmanın devam etmesinin önemli olduğunu ifade etti
Kaynak: AA