Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran ve Ukrayna'da tansiyonun düşürülmesi gerektiğini, Hürmüz konusunda bölge içinden doğacak bir sürecin fayda sağlayabileceğini ifade ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran ve Ukrayna'da tansiyonun düşürülmesi gerektiğini, Hürmüz konusunda bölge içinden doğacak bir sürecin fayda sağlayabileceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran ve Ukrayna'da tansiyonun düşürülmesi gerektiğini, Hürmüz konusunda bölge içinden doğacak bir sürecin fayda sağlayabileceğini ifade etti
Kaynak: AA