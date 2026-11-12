Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, daha fazla vakit kaybetmeden müzakere masasının kurulmasının önem arz ettiğini, Türkiye'nin barış odaklı gayretleri bölgedeki kardeş ülkelerle desteklemeyi sürdüreceğini vurguladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, daha fazla vakit kaybetmeden müzakere masasının kurulmasının önem arz ettiğini, Türkiye'nin barış odaklı gayretleri bölgedeki kardeş ülkelerle desteklemeyi sürdüreceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, daha fazla vakit kaybetmeden müzakere masasının kurulmasının önem arz ettiğini, Türkiye'nin barış odaklı gayretleri bölgedeki kardeş ülkelerle desteklemeyi sürdüreceğini vurguladı

Kaynak: AA
Bu nereden çıktı şimdi! Taraftarı endişelendiren haber11

Bu nereden çıktı şimdi! Taraftarı endişelendiren haber
Fenerbahçe'nin Güney Koreli eski futbolcusu Jin-ho Jo, Batman'da nişanlandı

Fenerbahçe'ye yıldız olmaya geldi! Batman'da aşkı buldu
18 işçinin öldüğü faciada 9 tutuklama! Patron için ev hapsi kararı28

18 canın gittiği faciada patrona ödül gibi ceza
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında yeni gelişme! 11 kamu görevlisine soruşturma izni çıkmadı

11 kamu görevlisi hakkında karar verildi! Hesabı sorulmayacak
Beşiktaş'ın eski hocası Valerien Ismael Fransa'ya dönüyor! Yeni adresi Le Havre

Beşiktaş'ın eski hocası geri dönüyor! Yeni takımı şaşırttı
Teşkilat dizisinin setini bastılar! Ölüm tehdidiyle haraç istediler

Teşkilat dizisinin setini bastılar! Ölüm tehdidiyle haraç istediler
Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti45

10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşıma bakın