Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, daha fazla vakit kaybetmeden müzakere masasının kurulmasının önem arz ettiğini, Türkiye'nin barış odaklı gayretleri bölgedeki kardeş ülkelerle desteklemeyi sürdüreceğini vurguladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, daha fazla vakit kaybetmeden müzakere masasının kurulmasının önem arz ettiğini, Türkiye'nin barış odaklı gayretleri bölgedeki kardeş ülkelerle desteklemeyi sürdüreceğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, daha fazla vakit kaybetmeden müzakere masasının kurulmasının önem arz ettiğini, Türkiye'nin barış odaklı gayretleri bölgedeki kardeş ülkelerle desteklemeyi sürdüreceğini vurguladı
Kaynak: AA