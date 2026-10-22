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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerek Ukrayna'da gerekse Körfez'de olsun, diplomatik yöntemlerin kalıcı barışa giden yolu açmasını temenni ediyoruz"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerek Ukrayna'da gerekse Körfez'de olsun, diplomatik yöntemlerin kalıcı barışa giden yolu açmasını temenni ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerek Ukrayna'da gerekse Körfez'de olsun, diplomatik yöntemlerin kalıcı barışa giden yolu açmasını temenni ediyoruz"

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
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