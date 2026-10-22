Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerek Ukrayna'da gerekse Körfez'de olsun, diplomatik yöntemlerin kalıcı barışa giden yolu açmasını temenni ediyoruz"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerek Ukrayna'da gerekse Körfez'de olsun, diplomatik yöntemlerin kalıcı barışa giden yolu açmasını temenni ediyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerek Ukrayna'da gerekse Körfez'de olsun, diplomatik yöntemlerin kalıcı barışa giden yolu açmasını temenni ediyoruz"
Kaynak: AA