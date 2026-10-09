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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Gazze, kendini uluslararası hukukun üstünde gören kibirli ve öldürmeye doymayan soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü"

Kaynak: AA