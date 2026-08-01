Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gayemiz, terör engelini aradan çekip alarak Türkiye'yi kardeşlik, birlik ve bütünlük içinde güçlendirilmiş huzur atmosferi içinde geleceğe hazırlamaktır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gayemiz, terör engelini aradan çekip alarak Türkiye'yi kardeşlik, birlik ve bütünlük içinde güçlendirilmiş huzur atmosferi içinde geleceğe hazırlamaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gayemiz, terör engelini aradan çekip alarak Türkiye'yi kardeşlik, birlik ve bütünlük içinde güçlendirilmiş huzur atmosferi içinde geleceğe hazırlamaktır."
Kaynak: AA