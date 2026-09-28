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Cumhurbaşkanı Erdoğan:"(Fon soruşturması)Kimse bizi milyarlarca liralık yolsuzlukları savunmak için meydan meydan, şehir şehir dolaşanlarla mukayese etmesin. Biz onlara benzemeyiz"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan:"(Fon soruşturması)Kimse bizi milyarlarca liralık yolsuzlukları savunmak için meydan meydan, şehir şehir dolaşanlarla mukayese etmesin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon soruşturması)Kimse bizi milyarlarca liralık yolsuzlukları savunmak için meydan meydan, şehir şehir dolaşanlarla mukayese etmesin. Biz onlara benzemeyiz"

Kaynak: AA
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